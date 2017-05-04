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«Клиентка Chanel играет в теннис в часах с бриллиантами»

Николя Бо: человек, знающий все о модном измерении времени

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Фото: Guia Besana

На ювелирно-часовой выставке BaselWorld 2017 Chanel представила новые часы в своих коллекциях Première, Boy∙Friend, Monsieur de Chanel, Mademoiselle Privé, J12. Глава часового направления Chanel Николя Бо рассказал «Ленте.ру» о новинках, о своем взгляде на женские предпочтения в часах и о том, что позволяет компании сохранять независимость.

«Лента.ру»: На какие новинки BaselWorld 2017 вы рекомендуете обратить особое внимание?

Николя Бо: Хочу прежде всего заметить, что не стоит ждать от серьезных часовых производителей множества новых часов ежегодно. Каждая достойная внимания модель требует много времени для разработки. Этот год для Chanel юбилейный: в Базеле мы отметили 30-летие выпуска первых часов и наглядно показали посетителям наш путь от первых простых кварцевых часов Première, выпущенных в 1987 году, до механически и ювелирно сложных Première Camélia Skeleton, пожалуй, главной новинки этого года. Сейчас Chanel выпускает и мужские, и женские, и ювелирные, и спортивные часы, и часы с усложнениями, в корпусах из золота, стали и керамики. Для декора циферблатов используются художественные ремесла Métiers d'Art.

Увеличится ли доля часов с усложнениями в коллекциях Chanel в будущем?

То, что мы развиваем направление часов с усложнениями, не означает, что мы намерены сосредоточиться только на них. Мы хорошо делаем кварцевые часы и продолжим их выпускать. Дело в том, что мы преимущественно работаем для женщин (хотя выпускаем и мужскую модель Monsieur de Chanel), а женские часы — это прежде всего красота и дизайн. Во всяком случае, в нашем понимании. Поэтому у нас появятся новые красивые и модные кварцевые и механические часы во всех наших коллекциях. Даже в наших сложных часах турбийон скрыт за изящной стилизованной камелией.

Женщинам сложнее угодить?

Это вопрос стиля мужчин и женщин. Страсть и эмоции у мужчины вызывает техника, у женщины — красота. У мужчины есть, как правило, несколько костюмов: черный, серый, синий. Может быть, еще коричневый. И одежда в стиле casual, зачастую, тех же цветов. И он выбирает между спортивными и классическими часами. Собственно, весь его выбор. Женщина может надеть любые мужские часы, а потом сменить их на крошечные часы-браслет тонкой работы или механические часы с ювелирным декором. Вариантов множество. Клиентка Chanel играет в теннис в часах с бриллиантами или надевает спортивные J12 на коктейль: она живет в соответствии со своими представлениями о моде и стиле, не обращая внимания на стереотипы. Мы предоставляем ей возможность выбора.

Флагманская новинка этого года, Première Camélia Skeleton, оснащена вторым собственным механизмом Chanel — Calibre 2, в котором, как и Calibre 1 для модели Monsieur de Chanel, использованы компоненты из ателье часовщика Ромена Готье. Расскажите об этой совместной работе.

Я много слышал о Ромене, бывал в его ателье и по достоинству оценил все те сложные и разнообразные механизмы, которые он изготавливает. Когда мы решили сделать собственный калибр и понадобился кто-то, у кого есть оригинальные know how, я сразу подумал о Ромене Готье. Мы встретились в Базеле. Оказалось, он не только делает собственные оригинальные механизмы, но и производит детали для сторонних разработок, поскольку начинал как инженер, а уже потом стал часовщиком. Его ателье делится на две части: одна выпускает часы под маркой Romain Gauthier, вторая — элементы и узлы для известных часовых брендов. И когда наши инженеры из принадлежащей Chanel мануфактуры Châtelain разработали концепцию оригинальных калибров Chanel, мы обратились к Готье, вложили деньги в его бизнес, и теперь он изготавливает детали для наших механизмов.

Но хочу особо подчеркнуть: Romain Gauthier не разрабатывает калибры Chanel, не консультирует наших разработчиков. Он просто делает колеса и прочие компоненты, но самого лучшего качества. И Ромен, в свою очередь, остается совершенно независимым в том, что касается создания часов под его маркой, а также может при желании поставлять компоненты другим брендам, не только Chanel. В этом наша политика такая же, как в отношении ателье вышивки Lesage: оно приобретено Chanel, но по-прежнему выполняет заказы других компаний, даже наших конкурентов.

А почему компания Chanel пошла на это? Не проще ли держать все под полным контролем?

Нельзя делать все, и при этом делать все лучше всех. Это невозможно. Нужно привлекать других людей, у которых есть свои know how, но, разумеется, лучших людей с лучшими know how. Мы в Chanel никогда не скрывали, что работаем с некоторыми другими компаниями. Циферблаты с ручной росписью по эмали выполняет для нас Анита Порше, например. Мы не скрываем этого, мы этим гордимся.

Некоторые модные дома приглашают знаменитых часовщиков для разработки механизмов, например Жан-Марк Видеррехт, основатель и глава часового ателье Agenhor, работал для Hermes. Возможно ли, чтобы Chanel предложила стороннему часовщику полностью разработать механизм?

Я знаю Жан-Марка Видеррехта и очень уважаю его. На ваш вопрос мой ответ — да, вполне возможно. Если у нас возникнет некая креативная идея часового механизма с усложнениями и сторонний часовщик сможет ее реализовать, то почему бы и нет? Однако есть одна проблема, и заключается она в слове «независимый». Господин Видеррехт — один из последних независимых часовщиков. Он может разработать для нас механизм, сложный механизм, за который клиент заплатит большие деньги. Такой механизм нуждается в длительной гарантии и обслуживании, на которые покупатель законно рассчитывает. А независимый часовщик может закрыть ателье или продать его другой большой компании, соответственно, может и отказаться работать с часами Chanel с когда-то произведенным им механизмом. К нему придет владелец часов, а он скажет: «Простите, больше я этот механизм не обслуживаю». Мы окажемся в сложном положении перед нашим клиентом, чего мы себе позволить не можем.

Поэтому вы предпочитаете приобретать компанию, а не сотрудничать с независимыми ателье?

Собственно, почему Chanel — великая компания? Мы ничего не делаем на один день, для пресс-релиза или кратковременной известности. Мы хотим быть уверены в том, что все, нами созданное, в том числе часовые механизмы, будет актуально и спустя десятилетия. Поэтому мы так оберегаем нашу независимость. Поэтому мы купили ателье Ромена Готье: не для того, чтобы контролировать творческую работу Ромена, но для того, чтобы его не купил кто-то другой. А Жан-Марку Видеррехту и его коллегам, независимым часовщикам, я, конечно, искренне желаю как можно дольше сохранять независимость. Но никто не знает, что будет через 10 лет.

В нынешнем году вы выпустили часы с дизайном циферблата, вдохновленным витражами аббатства Обазин, где воспитывалась Габриэль Шанель. Ранее были часы, украшения, духи, навеянные друзьями Шанель, ее знаком зодиака, ее романтическими историями. Хватит ли событий из жизни модельера для всех будущих коллекций?

Шанель — личность, весьма значительно повлиявшая не только на моду, но на всю историю начала и середины прошлого века. Я прочел пару книг вроде «20 самых влиятельных людей XX века», и она одна из этих двадцати, наряду, скажем, с Эйнштейном. Она пересмотрела взгляды на женскую одежду и дала женщине свободу. Она не только автор множества нововведений в моде, она превратила простые вещи (черный цвет, камелию, искусственный жемчуг и прочее) в символы, которые можно бесконечно комбинировать. Это как с нотами: как можно написать новую песню со старыми семью нотами? Можно, еще и еще раз, множество новых песен. Мы не вдохновляемся прошлым, мы вдохновляемся настоящим и пишем новые песни из нот, оставленных нам Шанель. Наши дизайнеры не испытывают в них недостатка.

Беседовала Вероника Гудкова

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