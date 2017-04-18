Chanel обновила коллекцию украшений Coco Crush

Видео: CHANEL / YouTube

Модный дом Chanel пополнил коллекцию увелирных изделий Coco Crush. В линейке появились браслеты и серьги с узорами matelasse. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 18 апреля.

Видеоролик, посвященный обновлению коллекции, опубликован на YouTube. Украшения уже поступили в продажу и представлены в фирменных бутиках.

Модный дом Chanel основан во Франции в 1909 году модельером Габриэль (Коко) Шанель. Первый магазин открыт в 1910 году в Париже. В женскую моду Шанель привнесла приталенный жакет, маленькое черное платье, дамскую сумку для ношения на плече. Изначально модный дом производил только одежду и аксессуары, затем стал выпускать парфюмерию, украшения, часы и косметику.