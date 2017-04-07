Chanel создала парфюмерный спрей под размер дамской сумочки

Французский модный дом Chanel выпустил лимитированную коллекцию парфюмированных спреев Coco Mademoiselle. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 7 апреля. Флакон сделан небольшим (объемом в 7,5 миллилитра) — под размер дамской сумочки.

Спрей заключен в специальный футляр бежевого цвета с символикой модного дома, к нему прилагается три сменных блока.

Фото: пресс-служба Chanel

Модный дом Chanel основан модельером Габриэль (Коко) Шанель во Франции в 1909 году, годом позже открылся первый магазин. В 1921 году Шанель вместе с парфюмером Эрнестом Бо выпустила первый аромат марки — Chanel №5. Первые драгоценности от Chanel появились в 1932 году, первые часы — в 1987-м.

В настоящее время дом производит одежду, обувь, аксессуары, косметику и ювелирные изделия для женщин, а также парфюмерию и часы для женщин и мужчин.