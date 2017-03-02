Chanel показала тушь для ресниц с полимерами нового поколения

Французский модный дом Chanel представил новую тушь для ресниц — Inimitable Extreme. Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 2 марта. В ее состав входят полимеры нового поколения и воски, благодаря которым тушь не растекается и не размазывается.

По словам представителей марки, макияж сохраняется в течение всего дня, но также при необходимости, легко удаляется без использования специальных средств. От соприкосновения с теплой водой структура полимерной эмульсии разрушается, тушь легко смывается, не оставляя следов вокруг глаз.

Модный дом Chanel основан модельером Габриэль (Коко) Шанель во Франции в 1909 году, годом позже открылся первый магазин. В 1921 году Шанель вместе с парфюмером Эрнестом Бо выпустила первый аромат марки — Chanel №5. Первые драгоценности от Chanel появились в 1932 году, первые часы — в 1987-м.

В настоящее время дом производит одежду, обувь, аксессуары, косметику и ювелирные изделия для женщин, а также парфюмерию и часы для женщин и мужчин.