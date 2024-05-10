Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:36, 10 мая 2024Наука и техника

Франция представила буксируемую гаубицу LG1 в Малайзии

Франция представила буксируемую гаубицу LG1 Mk.3 на выставке DSA 2024

Кадр: Defence24 / YouTube

Франко-германский консорциум KNDS представил модернизированную версию легкой буксируемой гаубицы LG1 на выставке Defence Services Asia (DSA) 2024 в Малайзии. Орудие разработала входящая в консорциум французская компания Nexter, сообщает Army Recognition.

«Эта артиллерийская система разработана с учетом потребностей современных вооруженных сил в мобильности и эффективности, особенно в условиях, когда решающее значение имеет быстрое развертывание», — говорится в сообщении.

Дальность стрельбы LG1 Mk.3 составляет 17 километров. Орудие получило систему дистанционного ведения огня, которая дает возможность расчету управлять им из укрытия. Также гаубица оснащена портативным баллистическим компьютером BACARA, который позволяет использовать корректируемые снаряды.

Материалы по теме:
У кого самая сильная армия в мире: запасы ядерного оружия, истребители и самый большой оборонный бюджет
У кого самая сильная армия в мире:запасы ядерного оружия, истребители и самый большой оборонный бюджет
26 ноября 2022
Боги войны. Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
Боги войны.Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
5 октября 2023

Базовую версию LG1 калибра 105 миллиметров приняли на вооружение в 1992 году. Орудие весом 1,6 тонны можно буксировать любым грузовиком и перевозить на внешней подвеске вертолетов. Гаубица может использовать снаряды с донным газогенератором G3, которые обеспечивают максимальную дальность стрельбы.

В январе издание Popular Mechanics писало, что буксируемые гаубицы M777, которые используют Вооруженные силы Украины, уязвимы перед ответным огнем из-за недостаточной мобильности.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Путин внес в Госдуму кандидатуру премьер-министра России. Кого предложил президент и какие вопросы зададут депутаты?

      Губернатор Калужской области подтвердил пожар на предприятии после падения БПЛА

      Франция представила буксируемую гаубицу LG1 в Малайзии

      Тренер назвала самый доступный вид кардиотренировок

      В США призвали Украину отказаться от потерянных территорий

      В Крыму назвали петицию на сайте Зеленского сигналом истощения ВСУ

      В Грузии задержали несколько человек на акции протеста

      Стало известно об отказе Израиля от прекращения огня в Газе

      В Италии испугались слов Макрона и Кэмерона о конфликте на Украине

      Антонов заявил об уничтожении исторической памяти на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше