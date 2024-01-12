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12:59, 12 января 2024Наука и техника

В США рассказали об уязвимости гаубиц M777

Popular Mechanics: гаубицы M777 ВСУ уязвимы перед ответным огнем в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Буксируемые гаубицы M777, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ), уязвимы перед ответным огнем из-за недостаточной мобильности. Об этом рассказали в публикации американского издания Popular Mechanics.

Отмечается, что российские подразделения в зоне проведения специальной военной операции (СВО) оснащены радиолокационными станциями контрбатарейной борьбы «Зоопарк-2», которые позволяют обнаруживать артиллерию противника. Эти системы находят координаты орудий, анализируя траекторию выпущенных ими снарядов. Автор подчеркнул, что в современном бою артиллерийские позиции могут поразить в считаные секунды.

«В отличие от [самоходной гаубицы] M109A7 Paladin, которая может сразу же отправиться в путь после выстрела, орудийный расчет должен сначала подготовить M777 к перемещению, затем грузовик должен подъехать к позиции орудия, прежде чем орудие будет прицеплено к грузовику, и они оба уедут», — пишет издание.

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В армии США норматив на подготовку к смене позиции M777 составляет не более трех минут. При этом в отчете Королевского объединенного института оборонных исследований (Royal United Services Institute, RUSI) говорится, что российские артиллеристы могут поразить цель ответным огнем за три минуты. Поэтому у расчетов M777 мало шансов на успешную смену позиции.

В декабре военный эксперт Виктор Мураховский сообщил, что российская самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ», которая может действовать в связке с системами «Ястреб-АВ» и «Зоопарк-1М», предназначена для контрбатарейной борьбы.

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      Даниил Иринин
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