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11:53, 22 декабря 2023Наука и техника

Названы задачи «Коалиции-СВ» в зоне СВО

Эксперт Мураховский: САУ «Коалиция-СВ» предназначена для контрбатарейной борьбы

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ», которую начали применять в зоне проведения специальной военной операции (СВО), предназначена для контрбатарейной борьбы. Задачи машины назвал военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с «Известиями».

«"Коалиция" будет действовать в связке с системами "Ястреб-АВ" и "Зоопарк-1М", которые позволяют точно определять позиции артиллерии противника. Это единственная у нас САУ с автоматическим заряжанием. Она может быстро закидывать на траекторию сразу несколько снарядов и после этого менять позиции», — сказал он. Эксперт добавил, что «Коалиция-СВ» получила автоматическую систему управления наведением и огнем орудия.

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5 октября 2023

Отмечается, что в арсенал САУ входят высокоточные боеприпасы, а максимальная дальность стрельбы установки составляет 80 километров. Скорострельность «Коалиции-СВ» достигает 10 выстрелов в минуту.

Ранее в декабре заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин назвал «Коалицию-СВ» лучшей САУ в мире. Он отметил, что установка на шасси танка Т-90 отличается хорошей проходимостью.

В том же месяце источник ТАСС сообщил, что «Коалицию-СВ» запустили в серию, а единичные экземпляры САУ используют в зоне СВО.

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      Даниил Иринин
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