«Коалицию-СВ» запустили в серию

ТАСС: артиллерийскую установку «Коалиция-СВ» запустили в серию

Новую самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Коалиция-СВ» запустили в серию. Об этом ТАСС стало известно от близкого к военному ведомству России источника.

«"Коалиция-СВ" запущена в серию. В зоне СВО она применяется в единичных экземплярах. Ее главная задача — внести решающий перелом в контрбатарейную борьбу», — сказал собеседник агентства.

Официального подтверждения этой информации нет.

Артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ» на шасси танка Т-90 получил орудие 2А88 калибра 152 миллиметра. Скорострельность САУ, оснащенной современной системой автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации, составляет более 10 выстрелов в минуту.

В октябре военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что принципиальным преимуществом «Коалиции-СВ» является дальность стрельбы активно-реактивным снарядом, составляющая 70 километров.

В том же месяце в «Ростехе» сообщили, что САУ «Коалиция-СВ» прошла государственные испытания и готова к серийному производству. Госиспытания подтвердили уникальные технические характеристики установки.