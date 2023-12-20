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14:27, 20 декабря 2023Наука и техника

«Коалицию-СВ» запустили в серию

ТАСС: артиллерийскую установку «Коалиция-СВ» запустили в серию
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Новую самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Коалиция-СВ» запустили в серию. Об этом ТАСС стало известно от близкого к военному ведомству России источника.

«"Коалиция-СВ" запущена в серию. В зоне СВО она применяется в единичных экземплярах. Ее главная задача — внести решающий перелом в контрбатарейную борьбу», — сказал собеседник агентства.

Официального подтверждения этой информации нет.

Артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ» на шасси танка Т-90 получил орудие 2А88 калибра 152 миллиметра. Скорострельность САУ, оснащенной современной системой автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации, составляет более 10 выстрелов в минуту.

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В октябре военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что принципиальным преимуществом «Коалиции-СВ» является дальность стрельбы активно-реактивным снарядом, составляющая 70 километров.

В том же месяце в «Ростехе» сообщили, что САУ «Коалиция-СВ» прошла государственные испытания и готова к серийному производству. Госиспытания подтвердили уникальные технические характеристики установки.

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      Даниил Иринин
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