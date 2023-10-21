Полковник раскрыл особенности способной на шквальный огонь российской гаубицы
Особенность самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ» заключается в ее способности вести огонь в особом режиме «шквал огня», рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. В беседе с «Лентой.ру» специалист раскрыл главные характеристики «Коалиции-СВ».
«"Коалиция-СВ" это на сегодняшний день лучшая гаубица среди всех самоходных артиллерийских установок в мире. Это объясняется и дальностью ее стрельбы: заявленная дальность стрельбы активно-реактивным снарядом — до 70 километров, что превосходит западные аналоги. Это принципиальное преимущество», — объяснил Кнутов.
Самое главное — это ее орудие, которое позволяет вести огонь в режиме "шквал огня". Это значит, что сразу до десяти снарядов может быть выпущено с таким расчетом, что они приземляются одновременно в цель. Таким образом складывается впечатление, что стреляет батарея, хотя на самом деле стреляет одно орудие. Это гарантированно уничтожает цель.
Он также подчеркнул, что САУ предназначена для ведения сетецентрических войн.
«То есть присутствует возможность получения информации о целях извне в автоматизированном режиме, баллистические вычислители позволяют производить корректуру с учетом погоды, состояния нагрева ствола, его износа», — добавил специалист.
Гаубица имеет мощную ходовую часть, которая позволяет ей быстро и маневренно перемещаться вне зависимости от состояния грунта и погоды. Такая гаубица необходима для ведения контрбатарейной борьбы
Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что новейшая гаубица «Коалиция-СВ» прошла государственные испытания и готова к серийному производству.
В компании указали, что госиспытания подтвердили уникальные технические характеристики новой 152-миллиметровой установки «Коалиция-СВ». Также сообщается, что «Коалиция-СВ» превосходит отечественные и зарубежные аналоги по дальности и точности стрельбы. Во многом это обеспечивается тем, что в САУ полностью автоматизированы процессы подготовки выстрела, что обеспечивает высокую скорострельность.