Новейшая гаубица «Коалиция-СВ» прошла госиспытания

«Ростех»: САУ Коалиция-СВ прошла испытания и готова к серийному производству

Новейшая гаубица «Коалиция-СВ» прошла государственные испытания и готова к серийному производству. Об этом на своем сайте сообщила корпорация «Ростех».

Там указали, что госиспытания подтвердили уникальные технические характеристики новой 152-миллиметровой установки. Также сообщается, что «Коалиция-СВ» превосходит отечественные и зарубежные аналоги по дальности и точности стрельбы. Во многом это обеспечивается тем, что в САУ полностью автоматизированы процессы подготовки выстрела, что обеспечивает высокую скорострельность.

«Коалиция-СВ» предназначена для уничтожения для уничтожения артиллерийских батарей, бронетехники и живой силы противника. Предполагается, что дальность стрельбы САУ составляет 70 километров, что превосходит почти все западные аналоги.