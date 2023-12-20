Названы преимущества лучшей российской самоходной установки

Полковник Кошкин назвал лучшей в мире самоходную установку «Коалиция-СВ»

Новая российская самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» — лучшая в мире, считает военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал ее преимущества и задачи в зоне специальной военной операции (СВО).

«По своим тактико-техническим характеристикам надо отметить, что 152-миллимитровая установка "Коалиция-СВ" является лучшей на сегодняшний день в мире. База у нее от танка Т-90, прекрасная проходимость, особенно в условиях театра военных действий европейского географического ландшафта. Дальность ее стрельбы до 70 километров. Надо отметить, что экипаж находится в изолированной боевой капсуле, управляется дистанционно, высокая скорострельность, (...) прекрасно ведет контрбатарейную борьбу и всегда выходит победителем», — сказал он.

Если серьезно развернут ее производство и поставят в зону СВО, вне всякого сомнения, артиллерийская поддержка будет весьма эффективной не только для решения боевых задач штурмовых групп, но и прорыва более серьезных сил. Мы сегодня считаем, что это весьма своевременная и высокоэффективная система, которая востребована на переднем крае Андрей Кошкин полковник в отставке

20 декабря источник ТАСС, близкий к Министерству обороны России, сообщил о начале серийного производства самоходок «Коалиция-СВ». «В зоне СВО она применяется в единичных экземплярах. Ее главная задача — внести решающий перелом в контрбатарейную борьбу», — сказал собеседник агентства.

