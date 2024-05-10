«Мои люди сражались лопатами в окопах». Командиры ВСУ высказались о наступлении России, нехватке оружия и выживании

Полковник ВСУ Федосенко: с вероятностью 70% РФ возьмет под контроль весь Донбасс

Командиры подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в беседе с изданием Economist высказались о продвижении российских войск, готовящемся прорыве и выживании страны. Военные пожаловались на нехватку оружия и выразили надежду на скорое поступление американской помощи.

Офицеры также оценили заявления политиков о стратегических целях Киева и реальной возможности их достижения на фронте.

Как отметил командир 92-го полка ВСУ полковник Павел Федосенко, в настоящее время существуют серьезные риски перехода всего Донбасса под контроль России.

По мнению полковника Федосенко, существует 70 процентов вероятности, что Россия займет весь Донбасс

Офицер отметил, что в этом случае остается открытым вопрос, сколько времени может занять подобное продвижение, и какой ущерб понесут стороны конфликта. Он также назвал населенный пункт Дружковка следующей целью России.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о сложной ситуации для украинской армии близ населенных пунктов Красноармейск и Курахово. По его словам, российские военные ежедневно атакуют позиции украинских войск, имея численное превосходство в личном составе, вооружении и военной технике.

На кону стоит не территориальная целостность, а выживание Украины, считают военные

Полковник Федосенко отметил, что сейчас на кону стоит не территориальная целостность Украины, а выживание страны. Решающее значение имеет замедление продвижения российских войск в Донбассе.

Все знают, что если мы не будем сражаться за Константиновку и Дружковку, российские войска через несколько недель окажутся в Днепре, Харькове и Кривом Роге Павел Федосенко командир 92-го полка ВСУ

Как отмечают военные, целью продолжающихся боев вокруг, например, Часова Яра является не удержание каждой пяди земли, а попытка помешать российским войскам пройти к Харькову, Днепру, Одессе и Киеву.

Год назад, когда Украина готовилась к контрнаступлению, простое удержание собственных позиций считалось самым пессимистичным сценарием. Теперь, когда Россия готовится к новому рывку, это считается лучшим вариантом, пишет издание.

Как отметил командир подразделения ПВО подполковник Александр Тимченко, Украине не хватает ресурсов, чтобы вернуться к границам 1991 года, как обещали ее политики.

Я предлагаю всем, кто говорит о границах 1991 года, дойти до Бахмута Александр Тимченко подполковник ВСУ

ВСУ надеются на поставки западного оружия после принятия пакета помощи США

ВСУ надеются на поставки новой партии вооружений на фронт после принятия в США законопроекта о выделении Киеву помощи на сумму 61 миллиард долларов.

Полковник Федосенко рассказал, что у его подразделения осталось не более пяти снарядов в день для американских гаубиц «Паладин».

Что мне делать с таким количеством снарядов? Мои люди сражались лопатами в окопах Павел Федосенко командир 92-го полка ВСУ

Офицер выразил надежду, что оружие вскоре поступит на передовую, поскольку значительная его часть размещена в Польше. На данный момент Россия продолжает наступать. Хотя фронт не разваливается, Украина теряет до 20 квадратных километров в неделю, говорится в материале Economist.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ смогут остановить российское наступление после получения новых партий западного оружия. В настоящее время инициатива на фронте остается за Россией.

Нам нужно остановить их и забрать инициативу в свои руки. Это можно сделать только, когда в руках есть что-то крепкое. Как только поставки оружия придут, мы остановим их инициативу на востоке государства Владимир Зеленский президент Украины

Украинский лидер также отмечал, что страны Запада поставляют Киеву оружие слишком медленно и в недостаточных объемах. 7 мая глава государства призвал Запад ускорить поставки оружия на Украину. По его словам, «за политическими решениями должна следовать реальная логистика», приводящая к фактическому получению оружия украинскими военными.

