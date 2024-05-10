Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:15, 10 мая 2024Бывший СССР

«Мои люди сражались лопатами в окопах». Командиры ВСУ высказались о наступлении России, нехватке оружия и выживании

Полковник ВСУ Федосенко: с вероятностью 70% РФ возьмет под контроль весь Донбасс

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Командиры подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в беседе с изданием Economist высказались о продвижении российских войск, готовящемся прорыве и выживании страны. Военные пожаловались на нехватку оружия и выразили надежду на скорое поступление американской помощи.

Офицеры также оценили заявления политиков о стратегических целях Киева и реальной возможности их достижения на фронте.

Как отметил командир 92-го полка ВСУ полковник Павел Федосенко, в настоящее время существуют серьезные риски перехода всего Донбасса под контроль России.

По мнению полковника Федосенко, существует
70
процентов

вероятности, что Россия займет весь Донбасс

Офицер отметил, что в этом случае остается открытым вопрос, сколько времени может занять подобное продвижение, и какой ущерб понесут стороны конфликта. Он также назвал населенный пункт Дружковка следующей целью России.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о сложной ситуации для украинской армии близ населенных пунктов Красноармейск и Курахово. По его словам, российские военные ежедневно атакуют позиции украинских войск, имея численное превосходство в личном составе, вооружении и военной технике.

Материалы по теме:
10 лет назад началась гражданская война в Донбассе. Почему вооруженный конфликт на Украине был неизбежен?
10 лет назад началась гражданская война в Донбассе.Почему вооруженный конфликт на Украине был неизбежен?
7 апреля 2024
«Многие начали ненавидеть русских» Как на западе и востоке Украины относятся к боевым действиям и ко всему русскому?
«Многие начали ненавидеть русских»Как на западе и востоке Украины относятся к боевым действиям и ко всему русскому?
21 апреля 2024

На кону стоит не территориальная целостность, а выживание Украины, считают военные

Полковник Федосенко отметил, что сейчас на кону стоит не территориальная целостность Украины, а выживание страны. Решающее значение имеет замедление продвижения российских войск в Донбассе.

Все знают, что если мы не будем сражаться за Константиновку и Дружковку, российские войска через несколько недель окажутся в Днепре, Харькове и Кривом Роге

Павел Федосенко командир 92-го полка ВСУ

Как отмечают военные, целью продолжающихся боев вокруг, например, Часова Яра является не удержание каждой пяди земли, а попытка помешать российским войскам пройти к Харькову, Днепру, Одессе и Киеву.

Год назад, когда Украина готовилась к контрнаступлению, простое удержание собственных позиций считалось самым пессимистичным сценарием. Теперь, когда Россия готовится к новому рывку, это считается лучшим вариантом, пишет издание.

Как отметил командир подразделения ПВО подполковник Александр Тимченко, Украине не хватает ресурсов, чтобы вернуться к границам 1991 года, как обещали ее политики.

Я предлагаю всем, кто говорит о границах 1991 года, дойти до Бахмута

Александр Тимченкоподполковник ВСУ
Материалы по теме:
«Фронт посыпался быстро» Почему войска Украины оставили Авдеевку и как это изменит ситуацию на фронтах СВО?
«Фронт посыпался быстро»Почему войска Украины оставили Авдеевку и как это изменит ситуацию на фронтах СВО?
20 февраля 2024
«Все решит расклад на поле боя» Почему Зеленский отменил выборы президента Украины и что поможет ему удержать власть?
«Все решит расклад на поле боя»Почему Зеленский отменил выборы президента Украины и что поможет ему удержать власть?
28 марта 2024

ВСУ надеются на поставки западного оружия после принятия пакета помощи США

ВСУ надеются на поставки новой партии вооружений на фронт после принятия в США законопроекта о выделении Киеву помощи на сумму 61 миллиард долларов.

Полковник Федосенко рассказал, что у его подразделения осталось не более пяти снарядов в день для американских гаубиц «Паладин».

Что мне делать с таким количеством снарядов? Мои люди сражались лопатами в окопах

Павел Федосенко командир 92-го полка ВСУ

Офицер выразил надежду, что оружие вскоре поступит на передовую, поскольку значительная его часть размещена в Польше. На данный момент Россия продолжает наступать. Хотя фронт не разваливается, Украина теряет до 20 квадратных километров в неделю, говорится в материале Economist.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ смогут остановить российское наступление после получения новых партий западного оружия. В настоящее время инициатива на фронте остается за Россией.

Нам нужно остановить их и забрать инициативу в свои руки. Это можно сделать только, когда в руках есть что-то крепкое. Как только поставки оружия придут, мы остановим их инициативу на востоке государства

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Украинский лидер также отмечал, что страны Запада поставляют Киеву оружие слишком медленно и в недостаточных объемах. 7 мая глава государства призвал Запад ускорить поставки оружия на Украину. По его словам, «за политическими решениями должна следовать реальная логистика», приводящая к фактическому получению оружия украинскими военными.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В России уничтожили пять беспилотников ВСУ над тремя областями

      Блинкен пристыдит Израиль в Конгрессе из-за его действий в секторе Газа

      Роскачество выявило новый способ мошенничества в Telegram

      Звукорежиссера «Москвы 24» могут оштрафовать за накладку во время эфира с парада

      «Мои люди сражались лопатами в окопах». Командиры ВСУ высказались о наступлении России, нехватке оружия и выживании

      Стало известно об ударе по расположению ВСУ в Николаевской области

      Нетаньяху рассказал о разногласиях с Байденом

      В Польше нашли могилу снимавшего убийство российского военного наемника

      Военный заявил о ежедневном пресечении атак ВСУ на Белгородскую область

      На Западе заявили о безразличии Украины к Крыму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше