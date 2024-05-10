«Мои люди сражались лопатами в окопах». Командиры ВСУ высказались о наступлении России, нехватке оружия и выживании
Командиры подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в беседе с изданием Economist высказались о продвижении российских войск, готовящемся прорыве и выживании страны. Военные пожаловались на нехватку оружия и выразили надежду на скорое поступление американской помощи.
Офицеры также оценили заявления политиков о стратегических целях Киева и реальной возможности их достижения на фронте.
Как отметил командир 92-го полка ВСУ полковник Павел Федосенко, в настоящее время существуют серьезные риски перехода всего Донбасса под контроль России.
вероятности, что Россия займет весь Донбасс
Офицер отметил, что в этом случае остается открытым вопрос, сколько времени может занять подобное продвижение, и какой ущерб понесут стороны конфликта. Он также назвал населенный пункт Дружковка следующей целью России.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о сложной ситуации для украинской армии близ населенных пунктов Красноармейск и Курахово. По его словам, российские военные ежедневно атакуют позиции украинских войск, имея численное превосходство в личном составе, вооружении и военной технике.
На кону стоит не территориальная целостность, а выживание Украины, считают военные
Полковник Федосенко отметил, что сейчас на кону стоит не территориальная целостность Украины, а выживание страны. Решающее значение имеет замедление продвижения российских войск в Донбассе.
Все знают, что если мы не будем сражаться за Константиновку и Дружковку, российские войска через несколько недель окажутся в Днепре, Харькове и Кривом Роге
Как отмечают военные, целью продолжающихся боев вокруг, например, Часова Яра является не удержание каждой пяди земли, а попытка помешать российским войскам пройти к Харькову, Днепру, Одессе и Киеву.
Год назад, когда Украина готовилась к контрнаступлению, простое удержание собственных позиций считалось самым пессимистичным сценарием. Теперь, когда Россия готовится к новому рывку, это считается лучшим вариантом, пишет издание.
Как отметил командир подразделения ПВО подполковник Александр Тимченко, Украине не хватает ресурсов, чтобы вернуться к границам 1991 года, как обещали ее политики.
Я предлагаю всем, кто говорит о границах 1991 года, дойти до Бахмута
ВСУ надеются на поставки западного оружия после принятия пакета помощи США
ВСУ надеются на поставки новой партии вооружений на фронт после принятия в США законопроекта о выделении Киеву помощи на сумму 61 миллиард долларов.
Полковник Федосенко рассказал, что у его подразделения осталось не более пяти снарядов в день для американских гаубиц «Паладин».
Что мне делать с таким количеством снарядов? Мои люди сражались лопатами в окопах
Офицер выразил надежду, что оружие вскоре поступит на передовую, поскольку значительная его часть размещена в Польше. На данный момент Россия продолжает наступать. Хотя фронт не разваливается, Украина теряет до 20 квадратных километров в неделю, говорится в материале Economist.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ смогут остановить российское наступление после получения новых партий западного оружия. В настоящее время инициатива на фронте остается за Россией.
Нам нужно остановить их и забрать инициативу в свои руки. Это можно сделать только, когда в руках есть что-то крепкое. Как только поставки оружия придут, мы остановим их инициативу на востоке государства
Украинский лидер также отмечал, что страны Запада поставляют Киеву оружие слишком медленно и в недостаточных объемах. 7 мая глава государства призвал Запад ускорить поставки оружия на Украину. По его словам, «за политическими решениями должна следовать реальная логистика», приводящая к фактическому получению оружия украинскими военными.