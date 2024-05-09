Зеленский пожаловался на недостаточные поставки Украине западного оружия

Зеленский заявил, что страны Запада поставляют Украине недостаточно оружия

Страны Запада поставляют Киеву оружие слишком медленно и в недостаточных объемах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, трансляция которой опубликована в Telegram-канале его офиса.

Зеленский представил голосование в Конгрессе США или европейские страны в качестве пункта «А», а как пункт «Б» предложил рассматривать Украину и зону боевых действий.

«Так вот, от пункта "А" до пункта "Б" есть расстояние, оно уже не в километрах, а оно уже в неделях и месяцах, к сожалению. Мы фиксируем это. Да, есть поставки, но не те объемы, которые были проголосованы», — заявил он.

Ранее, 7 мая, Зеленский также призвал Запад ускорить поставки оружия на Украину. По его словам, «за политическими решениями должна следовать реальная логистика», приводящая к фактическому получению оружия украинскими военными. Он подчеркнул, что все вовлеченные стороны, включая США, должны работать над поставками вооружения в круглосуточном режиме.

20 апреля Конгресс США принял проект о выделении Украине дополнительной помощи. Документ о направлении Киеву поддержки почти на 61 миллиард долларов поддержали более 310 конгрессменов, 112 высказались против.