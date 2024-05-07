Президент Украины Зеленский призвал Запад ускорить поставки оружия

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад ускорить поставки оружия на Украину в своем вечернем обращении в Telegram-канале.

«За политическими решениями должна следовать реальная логистика — фактическое получение оружия нашими солдатами», — заявил украинский лидер.

По его словам, над поставками вооружения должны работать все вовлеченные стороны в круглосуточном режиме, включая Соединенные Штаты.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot будут поставлены Вооруженным силам Украины (ВСУ) не раньше конца июня.

Авторы материала также подчеркивают, что военным ВСУ необходимо пройти подготовку для применения данных боевых систем. В частности, Германия планирует провести шестинедельный тренировочный курс на своей территории.