Полковник ВСУ оценил способность России занять весь Донбасс

Полковник ВСУ Федосенко: с вероятностью 70% ВС РФ займут весь Донбасс

Командир 92-го полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Павел Федосенко в интервью изданию Economist оценил вероятность того, что российские войска займут весь Донбасс. По его словам, она составляет около 70 процентов.

Офицер отметил, что в этом случае остается открытым вопрос, сколько времени может занять подобное продвижение, и какой ущерб понесут стороны конфликта. Он также назвал населенный пункт Дружковка следующей целью России.

«Все знают, что если мы не будем сражаться за Константиновку и Дружковку, российские войска через несколько недель окажутся в Днепре, Харькове и Кривом Роге», — добавил Федосенко.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о сложной ситуации для украинской армии близ населенных пунктов Красноармейск и Курахово. По его словам, российские военные ежедневно атакуют позиции украинских войск, имея численное превосходство в личном составе, вооружении и военной технике.

