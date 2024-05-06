Сырский заявил о сложной ситуации на красноармейском и кураховском направлениях

Главком ВСУ Сырский: ситуация сложная близ Красноармейска и Курахова

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский рассказал о сложной ситуации для украинской армии близ населенных пунктов Красноармейск и Курахово. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В связи со сложной ситуацией на востоке, в течение двух суток работал в частях, ведущих оборонительные действия на покровском [российское название города — Покровск — прим. «Ленты.ру»] и кураховском направлениях», — заявил Сырский.

По его словам, русская армия ежедневно атакует позиции украинских войск, имея численное превосходство в личном составе, вооружении и военной технике.

Ранее Александр Сырский признал отступление украинской армии из населенных пунктов Бердычи, Семеновка и Новомихайловка близ Авдеевки, заявив, что ситуация на фронте обострилась. Помимо этого, он отметил напряженную для украинской армии ситуацию близ города Часов Яр, в Запорожской и Херсонской областях и на Купянском направлении.