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00:06, 10 мая 2024Бывший СССР

Зеленский назвал условие для остановки российского наступления

Зеленский: ВСУ остановят наступление РФ после получения западного оружия
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Метсолой назвал условие для остановки российского наступления. Его слова приводит издание «Страна.ua».

Политик отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут это сделать после получения новых партий западного оружия. В настоящее время инициатива на фронте остается за Россией.

«Нам нужно остановить их и забрать инициативу в свои руки. Это можно сделать только, когда в руках есть что-то крепкое. Как только поставки оружия придут, мы остановим их инициативу на востоке государства», — подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что российские военные готовят наступление, скапливая силы к северу от Украины и на востоке.

Зеленский также заявил, что страны Запада поставляют Киеву оружие слишком медленно и в недостаточных объемах. 7 мая глава государства призвал Запад ускорить поставки оружия на Украину. По его словам, «за политическими решениями должна следовать реальная логистика», приводящая к фактическому получению оружия украинскими военными.

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      Марина Совина
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