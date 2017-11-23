Яркие мужские носки приравняли к наркотикам

Причину моды на пестрые и яркие мужские носки и гольфы и пристрастие к ним представителей сильного пола объясняется аддиктивным поведением. Об этом «Ленте.ру» сообщил Сергей Тонков, основатель бренда аксессуаров St.Friday Socks.

По мнению эксперта, в рамках классического гардероба и офисного дресс-кода «единственный остающийся у мужчины способ заявить о себе и своих намерениях — детали». При этом заявить о себе стремятся очень многие: «Все мужчины немного "наркоманы", особенно это касается аддикции от тщеславия. Признание, аплодисменты, восхищение — такой наркотик, зависимость от которого возникает почти мгновенно и практически неизлечима, если только не уйти в монастырь», — считает Тонков.

Кроме того, яркие или пестрые носки поднимают настроение, вызывая «мимолетное ощущение эйфории», а если их обладатель — человек публичный, то на необычный предмет одежды обращают внимание его коллеги, журналисты и блогеры: «Герой получает дозу славы, и эта кратковременная инъекция внимания вызывает привыкание», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что выяснена мотивация российских женщин в предпраздничном шопинге. Они совершают покупки по велению эмоций, не всегда руководствуясь целесообразностью. В частности, россиянки приобретают вечерние и коктейльные платья по полной цене до начала праздничных скидок и акций. При этом при покупке повседневной одежды и аксессуаров женщины стремятся воспользоваться выгодными предложениями или дождаться распродажи.



