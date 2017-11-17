Треники на стероидах

В середине ноября генеральный директор бренда Vetements Гурам Гвасалия анонсировал выпуск носков-кроссовок Sock Runner, созданных его маркой совместно с брендом Reebok. По словам Гвасалия, над разработкой Sock Runner обе компании напряженно трудились два года. Плод их трудов выглядит как обычные трикотажные носки со съемной резиновой подошвой, но поклонников Vetements это вряд ли смутит, ведь по верху носков выведен заветный логотип марки.

Большинство обычных покупателей даже не подозревает, что маленькая нашивка с логотипом может в разы увеличить стоимость обычной вещи. «Лента.ру» предлагает своим читателям предположить, насколько подорожают треники или футболка от «прикосновения дизайнерской мысли».