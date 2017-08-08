Японские дизайнеры прикрепили на обувь формочки для песка

Японский бренд Comme des Garçons показал кроссовки, дизайн которых был разработан совместно с Nike. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает Vogue.

Речь идет о модифицированной модели Air Force 1 '07. В дополнение к шнуркам на обуви есть липучки, а их главная отличительная черта — формочки для песка в виде динозавров, закрепленные на носке. Обувь представлена в трех цветах: белом, черном и желтом, цена — 500 долларов.

Фото: Nike 1 /3

Comme des Garçons — японский лейбл одежды, основанный женщиной-дизайнером Рей Кавакубо (Rei Kawakubo). Основные показы марки проходят в рамках Недели моды в Париже.

Весной 2017 года марка представила совместную коллекцию с американской маркой Supreme. В нее вошли футболки, худи и парки с символикой брендов. Одежда выполнена преимущественно в черном, белом и красном цветах. Вещи украшены принтами в виде человеческих глаз.