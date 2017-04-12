Supreme и Comme des Garçons украсили одежду глазными яблоками

Японская компания Comme des Garçons выпустила совместную коллекцию одежды с американским брендом Supreme. Об этом сообщает Harper’s Bazaar. В дизайне моделей смешана высокая мода и уличный стиль.

В весенне-летнюю коллаборацию вошли футболки, худи и парки с символикой брендов. Одежда выполнена преимущественно в черном, белом и красном цветах. Отличительная черта моделей — принт в виде человеческих глаз. В продаже коллекция появится с 13 апреля и будет представлена в фирменных магазинах.

Comme des Garçons — японский лейбл одежды, основанный женщиной-дизайнером Рей Кавакубо (Rei Kawakubo). Основные показы марки проходят в рамках Недели моды в Париже.

Supreme — американский бренд молодежной одежды, основанный в 1994 году в Нью-Йорке. Выпускает вещи, ориентированные на скейтеров и поклонников хип-хопа.