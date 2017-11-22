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PornHub откроет магазин одежды в Нью-Йорке

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Порносайт PornHub на месяц откроет в нью-йоркском районе Сохо свой первый магазин одежды. Об этом сообщает HypeBeast.

Кроме брендированной коллекции одежды в бутике на Вустер-стрит будут представлены книги, аксессуары и сувениры. На церемонии открытия ожидается присутствие сотрудничающих с сайтом порноактрис, в том числе Асы Акиры и Дэни Дэниэлс. Торговая точка будет работать в течение месяца начиная с 24 ноября («Черной пятницы»). В дальнейшем PornHub планирует также открыть бутик в Милане.

Свою первую коллекцию одежды с символикой сайта PornHub выпустил осенью 2015 года. В создании принимали участие дизайнеры Baron Von Fancy, также известный как Гордон Стивенсон (Gordon Stevenson), и Кален Холломон (Kalen Hollomon), а также художники граффити COPE2 и Bronx CES.

«Черная пятница» — общепринятое название дня начала предрождественских распродаж в США. Часто в этот день предлагаются максимальные скидки.

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