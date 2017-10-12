Искусственному интеллекту покажут тысячи порноактрис

Порносайт Pornhub объявил о запуске новой технологии на основе распознавания лиц, которая упростит поиск видео по именам порноактеров. Об этом рассказывает издание The Verge.

В течение следующего года искусственный интеллект возьмет на себя обязанности, которые раньше исполняли сами зрители. Он проанализирует более пяти миллионов роликов и расставит теги по видам секса, позам и типажам моделей. Всего проекту предстоит распознать около 10 тысяч героев порно.

Вице-президент Pornhub Кори Прайс (Corey Price) сообщил, что программа разработана для улучшения качества обслуживания пользователей и «ускорения устаревших процессов».

Журналисты The Verge отмечают, что использование технологии распознавания лиц на порносайтах может иметь негативные последствия для личной жизни актрис и актеров, которые порой подвергаются деанонимизации и преследованию со стороны злоумышленников. Представители Pornhub утверждают, что проблем с конфиденциальностью не будет, поскольку система идентифицирует только лица известных артистов, чьи псевдонимы хранятся в базе данных.

В 2016 году на Pornhub появилась категория с видеоконтентом для просмотра в очках виртуальной реальности.

При этом ресурс все еще страдает от проблем с безопасностью. Этой осенью специалисты отчитались о крупной утечке данных миллионов пользователей Pornhub. Фишинговая атака затронула посетителей сайта, использующих операционную систему Windows.