На PornHub обнаружились кулинарные рецепты и математические задачки

Американский ресурс Mashable обратил внимание на то, что в последнее комментарии на сайте PornHub живут отдельной жизнью, не привязанной к содержанию роликов. Журналисты обнаружили, к примеру, что посетители портала обмениваются финансовыми советами или кулинарными рецептами.

Так, пользователи просят в комментариях поделиться рецептом вкусной лазаньи или карри. Посетители портала не отказывают и предлагают опробованные варианты.

Скриншот: PornHub

Один из пользователей попросил объяснить ему, как построить линию тангенса, и ему ответили.

Скриншот: PornHub

Другой попросил рекомендаций по прохождению Guitar Hero. Его комментарий также не остался незамеченным, равно как и попытка другого юзера продать ноутбук.

На сайте Reddit даже появился отдельный тред, разбирающим комментарии с PornHub.

В Pornhub сообщили, что не понимают, что стало причиной всплеска непрофильных комментариев на сайте.