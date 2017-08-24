Интернет и СМИ
 

PornHub записал провокационное видеообращение к жениху и вызвал фурор на свадьбе

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Британец по имени Том испытывал проблемы с написанием речи на свадьбу своему другу и обратился за помощью к PornHub. Крупнейший в мире порноресурс не отказал, изучил профиль жениха на сайте и записал поздравительное видеообращение, которое вызвало восторг гостей церемонии. Записью поделился в Twitter сам жених Дэниэл Ходгеттс.

«Не могу поверить, что PornHub и мой шафер Том объединились для того, чтобы сочинить лучшую речь на моей свадьбе», — написал Ходгеттс.

Девушка, выступавшая в ролике от лица PornHub посетовала, что ресурс потеряет преданного посетителя. Оказалось, что Ходгеттс настолько любит портал, что заходит на сайт из путешествий по всему миру. Авторы ролика показали все точки на карте, откуда когда-либо логинился жених.

«Дэнни, мы очень сильно ценим твою выносливость и верность нашему сайту. Все наши девочки очень расстроены, что ты женишься», — отметила представитель сайта.

Она также раскрыла его предпочтения при выборе порнороликов. На экран вывели превью его самых любимых видео, к примеру, ролика под названием «Сладкая мамочка голосует за то, чтобы остаться в будуаре».

По признанию друга, он опасался, что невеста и гости на свадьбе могут не оценить его юмора, но, судя по реакции публики, он беспокоился зря. Для тех, кто за смехом и аплодисментами не расслышал самой презентации, PornHub опубликовал ее в хорошем качестве в своем Twitter-аккаунте.

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