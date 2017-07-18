Pornhub научит пожилых безопасному сексу при помощи видеоуроков на VHS-кассетах

Видео: Pornhub / YouTube

Сайт для взрослых PornHub запустил цикл видеоуроков о безопасном сексе и профилактике венерических заболеваний для пожилых. Об этом сообщает The Drum.

В обучающих роликах снялась одна из самых популярных порноактрис жанра Mature («зрелые») и сексуальный педагог Нина Хартли (Nina Hartley), которая расскажет людям старше 65 лет о современных методах контрацепции. В PornHub ссылаются на данные исследований, согласно которым число заболеваний хламидиозом среди пожилых за последнее десятилетие выросло на 65 процентов.

Видеоуроки будут распространяться на VHS-кассетах и DVD, их разошлют в дома престарелых.

