Раскрыты мотивы женского шопинга в праздники

Накануне начала новогоднего и рождественского сезона растут продажи вечерней одежды. О мотивации россиянок в предпраздничном шопинге рассказал «Ленте.ру» генеральный директор компании Motivi-М (российское подразделение модного холдинга Mirgolio) Денис Рыженко.

По словам специалиста, российские женщины совершают покупки по велению эмоций, не всегда руководствуясь целесообразностью. «Осенью 2017 года мы представили капсульную коллекцию вечерних и коктейльных платьев совместно с дизайнером Франческо Сконьямильо, его платья носят Бейонсе и Дженнифер Лопес, — рассказал Денис Рыженко. — И несмотря на то, что праздничный сезон еще не наступил и скидок на эту коллекцию нет, женщины покупают платья и аксессуары».

Материалы по теме Потому что могут Чем балуют себя российские миллионеры

При этом Рыженко отмечает, что при покупке повседневной одежды женщины склонны дожидаться распродаж и скидок. «Если женщине нужен зимний пуховик, она, конечно, купит его, как только станет холодно, не дожидаясь сейла. Но купит только пуховик, а не свитер, юбку и еще что-то в придачу», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что российские модники готовы покупать кроссовки из лимитированных выпусков с тройной переплатой. Самой популярной моделью нынешнего сезона стали Yeezy Boost 350 V2 Semi Frozen Yellow производства бренда adidas.



