Компанию H&M уличили в тайном сжигании 10 тонн одежды

Компания H&M каждый год сжигает несколько тонн своей новой одежды в муниципальных отопительных системах Швеции. Об этом в среду, 22 ноября, сообщает местный телеканал SVT.

Корреспонденты провели расследование и выяснили, что одежда уничтожается секретно. Представители бренда подтвердили, что ежегодно сжигают почти 10 тонн вещей, однако, по их словам, это пострадавший при транспортировке товар.

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«Наша ответственность и обязательства перед клиентами заключаются в том, чтобы не продавать в магазинах вредную продукцию. С точки зрения окружающей среды, конечно, нам хочется, чтобы наши товары имели как можно более долгую жизнь», — рассказали в компании.

По данным телеканала, вопреки обещаниям марка до сих пор не отказалась от использования токсичных химикатов, которые вредны для здоровья. Министр окружающей среды Швеции Каролина Скуг рассказала журналистам, что ее тревожит то количество вредных веществ, из-за которого ткань так сильно портится.

H&M — производитель и ретейлер женской, мужской и детской одежды, обуви и аксессуаров в сегменте масс-маркет, а также товаров для дома. Компания основана в 1947 году в Швеции, штаб-квартира находится в Стокгольме.