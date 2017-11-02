Покупатели простояли четыре часа в очереди ради платья H&M за 20 тысяч рублей

В четверг, 2 ноября, состоялся старт продаж коллаборации Erdem x H&M в московском торговом центре «Метрополис». Корреспондент «Ленты.ру» показал на видео, как люди занимали очередь за четыре часа до открытия магазина.

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По его словам, у входа в магазин находится объявление с правилами посещения, в котором указано, что в женском отделе вещи мерить в примерочной нельзя, а также нельзя покупать более одного размера любой женской модели каждому покупателю. В мужском отделе таких ограничений нет. На покупки можно потратить не более десяти минут.

Из очереди люди попадают в магазин партиями, за этим следит охрана. По данным корреспондента, стоимость одежды в коллаборации начинается от 1500 рублей за носки. Самой дорогой вещью стало платье за 20 тысяч рублей.