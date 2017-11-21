Жан-Поль Готье создал танцующую канкан елку

Французский модельер Жан-Поль Готье создал рождественскую елку в виде танцовщицы канкана. Об этом сообщает WWD.

Готье принял участие в благотворительной вечеринке Christmas Tree на Елисейских полях в Париже, где известные дизайнеры презентовали свои варианты рождественских елок. Кроме него, свои работы представилиChanel, Dior, Шанталь Томасс и другие.

Материалы по теме Обе хороши Шокирующая новая мода на Неделе haute couture в Париже

«Я люблю Париж, и, когда я думал о дереве в этом году, я хотел посвятить свое творение именно этому городу. Сначала я думал об Эйфелевой башне, но вспомнил про канкан. Юбка танцовщицы представляет собой настоящее дерево. Она может танцевать все Рождество», — рассказал о своем творении Готье.

Деревья модельеров и дизайнеров были выставлены на продажу, общая сумма выручки составила 60 тысяч евро. Эти деньги будут направлены на исследования онкологических заболеваний.

Жан-Поль Готье основал собственный бренд в 1976 году. Дизайнер создавал сценические костюмы для Мадонны, Мэрилина Мэнсона, Кайли Миноуг, Милен Фармер и других.