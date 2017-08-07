На выставке Met Gala покажут религиозную моду

Новой темой ежегодного Met Gala в музее Метрополитен станет мода и религия. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает Vogue. Однако официальных комментариев на этот счет от представителей Института костюма пока не поступало.

Выставка откроется в мае следующего года. Героями станут Жан Поль Готье, Джон Гальяно и Рикардо Тиши, Доменико Дольче и Стефано Габбана. Работа над проектом уже началась.

Бал Института костюма Met Gala с 1971 года ежегодно проводится в нью-йоркском музее Метрополитен. Все гости мероприятия, подбирая свой гардероб, должны следовать заданной теме.

Главной темой вечера в 2017 году стало творчество японского модельера и основательницы марки Comme des Garçons Рей Кавакубо. На бал прибыли актеры, певцы и деятели культуры. Например, Кэти Перри предстала на красной дорожке в красном ансамбле Maison Margiela с надписью «свидетель» на вуали, Рианна пришла в платье Comme des Garçons необычного кроя, а телезвезда Ким Кардашьян выбрала белое платье Vivienne Westwood.