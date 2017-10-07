Британские дизайнеры назвали Путина супергероем

Британский люксовый бренд Matchless London представил первую вещь из капсульной коллекции, посвященной президенту России Владимиру Путину. Это кожаная куртка-бомбер ценой 1699 долларов. Об этом сообщает Business Of Fashion.

Полностью коллекция появится в продаже в январе 2018 года и станет частью линейки «Герои». В линейку входят капсульные коллекции, посвященные супергероям — например, Брюсу Уэйну (Бэтмену) или Хану Соло из «Звездных войн».

«Мы считаем президента России Владимира Путина современным супергероем, и отдаем дань личного уважения его сильному характеру, брутальному имиджу, чувству юмора и спокойствию в роли мирового лидера», — пояснил управляющий директор Matchless London Мануэль Маленотти.

Марка Matchless London основана в 1899 году и первоначально занималась производством мотоциклов. В 1920-е перешла к пошиву курток для мотоциклистов, а во второй половине ХХ столетия получила известность своей люксовой утилитарной одеждой.

Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполняется 65 лет.