Немецкие стилисты порекомендовали одежду для рыбалки в стиле Путина

Немецкое издание Highsnobiety проанализировало одежду президента Владимира Путина, в которой он появился во время рыбалки в Сибири. Стилисты дали советы людям, как одеться в стиле российского лидера.

На фотографиях Путин запечатлен в камуфляжной куртке и армейских ботинках. Чтобы повторить образ президента, издание предложило читателям надеть куртку MKI за 79 долларов или более дорогой вариант — Heron Preston (1142 доллара), брюки цвета хаки Maharishi (229 долларов), ботинки Acne Studios в стиле милитари (725 долларов) или черные кроссовки ALYX (424 доллара), а в качестве аксессуаров можно использовать ремень A.P.C. (125 долларов) и кепку WTAPS (105 долларов).

Таким образом, чтобы одеться для рыбалки, по мнению издания, понадобится от 1263 до 2025 долларов. На самом деле на Путине были вещи «Армии России», которые стоят намного дешевле, чем предлагает издание.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в начале августа Путин перед рабочей поездкой в Амурскую область почти два дня провел в Туве, где побывал в тайге, покатался на квадроцикле, искупался в холодном озере и съездил на подводную рыбалку.