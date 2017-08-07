Российские дизайнеры сшили купальники с Путиным и уточкой

Видео: russian.rt.com

Российская марка Empire Of Summer выпустила линейку купальников. На них изображен президент Владимир Путин, держащий в руках резиновую уточку для ванной. Видео о процессе производства опубликовал RT.

Картинка сопровождается надписью «Ути-Путин». По словам представителей марки, дизайн был разработан еще в начале года. Цена купальника — 7,5 тысячи рублей.

В конце июня свою версию купальника с изображением Путина представила американская марка Beloved Shirts. В описании товаров на сайте указано, что они «подчеркивают формы и призваны показать фигуру в выгодном свете». Стоимость плавательных костюмов составляет 49,95 доллара.