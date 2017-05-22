Incanto показал купальники с провокационными вырезами

Итальянская компания Incanto представила новую коллекцию купальников. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 22 мая. Видеоролик с презентацией опубликован на YouTube.

В линейку вошли модели с провокационными вырезами, купальники в стиле 1950-х годов, а также кроп-топы с трусиками бикини, а также монокини с молнией, при помощи которой можно контролировать глубину выреза.

Incanto — итальянская компания, специализируется на производстве и продаже нижнего белья, а также пижам, купальников и одежды для дома. На российский рынок бренд вышел в 2002 году.