Incanto одел моделей в белье с сексуальным кружевом

Видео: INCANTOclub / YouTube

Итальянская компания Incanto представила новую коллекцию нижнего белья на весенне-летний сезон. Видео, снятое в рамках рекламной кампании, опубликовано на YouTube. Одна из моделей в линейке — мягкое бра с сексуальным кружевом.

В коллекцию вошли комплекты кораллового, мятного, лазурно-голубого и глубокого синего цветов. Они появятся в продаже в фирменных магазинах.

Incanto — итальянская компания, специализируется на производстве и продаже нижнего белья, а также пижам, купальников и одежды для дома. На российский рынок бренд вышел в 2002 году.