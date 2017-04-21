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Incanto сшил женщинам «очень сексуальное» белье с эффектом татуировок

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Видео: INCANTOclub / YouTube

Итальянская компания Incanto представила новую коллекцию нижнего белья под названием Very Sexy. Видеоролик с презентацией опубликован на YouTube.

В ней представлены три линейки. Например, Back to the 50’s вдохновлена атмосферой 1950-х годов, в нее вошли кюлоты с моделирующим эффектом, бра с мягкими чашками, декорированные жемчугом, и бра без чашек. В линейку Black and white symphony вошли боди с эффектом тату, а в Lingerie style — бюстье, юбка-карандаш, платье и легинсы.

Incanto — итальянская компания, специализируется на производстве и продаже нижнего белья, а также пижам, купальников и одежды для дома. На российский рынок бренд вышел в 2002-м. Весной 2016 года бренд запустил первую в своей истории коллекцию женского белья plus-size.

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