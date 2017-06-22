Из жизни
 

Купальники с улыбающимся Путиным и шокированным Трампом начали продавать в сети

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Компания Beloved Shirts из американского штата Юта начала продавать слитные купальники с фотографией президента США Дональда Трампа. На это в четверг, 22 июня, обратила внимание газета The Telegraph.

Также в ассортименте интернет-магазина — купальники со снимками других известных людей, в том числе президента России Владимира Путина и актера Николаса Кейджа.

В описании товаров на сайте указано, что они «подчеркивают формы и призваны показать фигуру в выгодном свете». Стоимость плавательных костюмов составляет 49,95 доллара. Они изготавливаются вручную на заказ, поэтому вернуть товар нельзя. Купальники изготовлены из спандекса и доступны в размерах от XS до XXL.

«Он чудесен! Он делает мое тело снова великим!» — пишет в комментариях к купальнику с Трампом покупательница по имени Дженна, ссылаясь на предвыборный слоган Трампа Make America great again («Сделаем Америку снова великой»).

Некоторые, однако, придерживаются другого мнения об изделии с американским лидером. «ОК, вы только что навсегда испортили мой сон, это изображение будет преследовать меня»,— прокомментировал пользователь Instagram под ником @linettskalbliprest.

Ранее Beloved Shirts прославилась в социальных сетях благодаря выпуску купальника с принтом волосатой мужской груди.

Beloved Shirts специализируется на одежде с необычными рисунками. У них, в частности, можно купить футболки, толстовки, пижамы, леггинсы с изображением котят, персонажей мультфильмов, пиццы, суши и колбасы.

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