Российские олимпийцы показались в новой форме

Допущенные к участию в Олимпийских играх в Пхенчхане спортсмены из России получили комплекты спортивной формы в флагманском магазине официального экипировщика сборной компании Zasport, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Одним из первых комплект формы получил чемпион Европы в эстафете (2013, 2014), серебряный призер чемпионата мира в эстафете (2013), бронзовый призер чемпионата Европы в многоборье (2012) и победитель этапов Кубка мира по шорт-треку Семен Елистратов.

Семен Елистратов Фото: Zasport 1 /4

Спортсменам выдается два комплекта экипировки: нейтральный с логотипом OAR (Olympic athlete from Russia) и олимпийский с национальной российской символикой. МОК запретил россиянам выступать в форме с гербом и флагом России, однако ведутся переговоры о том, чтобы спортсменам позволили надеть эту форму на церемонию закрытия Олимпиады.

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Комплекты включают парку, куртку, спортивные костюмы, футболки, джинсы, свитшоты, зимние ботинки, теплые кроссовки, шапки, перчатки, носки и рюкзак. Так как по предписанию MOK в декоре формы не могут быть использованы цвета национального российского флага, Zasport использовала только красный и белый цвета, дополнив его светло-серым оттенком.

Процедура экипировки продлится до 7 февраля. Отдельные предметы одежды появятся в свободной продаже по цене не выше, чем у основной спортивной линейки Zasport.

Ранее сообщалось, что эскизы новых костюмов российских олимпийцев без национальной символики были опубликованы в официальном Instagram-аккаунте компании Zasport.

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