Российским олимпийцам предложили одеться в цвета московского «Спартака»

Бренд Outlaw Moscow совместно с креативным агентством Dada выпустил лимитированную коллекцию спортивной одежды в качестве альтернативной формы для российских атлетов на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает Vogue.

Парки, футболки, худи, шарфы и бейсболки созданы с учетом регламента Международного олимпийского комитета и, по утверждению производителей, могли бы стать официальной формой российской сборной. Все вещи выполнены из натуральных либо высокотехнологичных материалов и представлены в сочетании ярко-красного и белого цветов. На одежде вместо названия страны написано Olympic Athlete from Russia («Олимпийский атлет из России»).

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Красно-белая капсульная коллекция от Outlaw Moscow будет продаваться до 25 февраля в универмаге «Цветной», а также на сайте Outlaw Moscow. Стоимость моделей — от 1500 рублей (за кепку) до 38500 рублей (за парку).

В феврале 2018 года компания Zasport, официальный экипировщик российской сборной на Олимпиаде в Пхенчхане, выпустила лимитированную коллекцию толстовок и футболок ко Дню всех влюбленных. Кольца логотипа Олимпийских игр были изображены в виде пяти переплетенных сердец, символизирующих день святого Валентина. Выпуск коллекции был посвящен влюбленным спортивным парам: сноубордистам Вику Вайлду и Алене Заварзиной, керлингистам Анастасии Брызгаловой и Александру Крушельницкому, фигуристам Татьяне Волосожар и Максиму Транькову, а также гимнастам Дарье Спиридоновой и Никите Нагорному.

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