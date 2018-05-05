Алекс Фергюсон попал в больницу и перенес операцию

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон перенес операцию после кровоизлияния в мозг. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте клуба.

Специалист был госпитализирован из-за жалоб на плохое самочувствие. Отмечается, что операция прошла успешно, однако в данный момент он находится в отделении интенсивной терапии. Семья Фергюсона попросила соблюдать конфиденциальность в этом вопросе.

76-летний Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. По окончании сезона-2012/13 шотландец завершил тренерскую карьеру, выиграв с клубом 13-й титул чемпиона Англии. Кроме того, на счету специалиста две победы в Лиге чемпионов. Всего с манкунианцами Фергюсон завоевал 38 трофеев.

С момента ухода шотландца «Манчестер Юнайтед» не может выиграть чемпионат Англии. В настоящий момент команду тренирует португалец Жозе Моуринью.

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