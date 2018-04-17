Моуринью разозлился из-за неудач МЮ и решил разогнать всю команду

Главный тренер английского клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью настаивает на изменениях в составе команды. Об этом сообщает Bleacher Report.

По информации издания, Моуринью недоволен футболистами и результатами команды. Он считает, что состав исчерпал себя и для решения высоких задач клуб нуждается в серьезном обновлении. Португалец назвал руководству имена игроков, с которыми он хотел бы продолжить сотрудничество. Это вратарь Давид Де Хеа, защитник Эшли Янг, полузащитники Хуан Мата, Неманья Матич, Джесси Лингард, нападающие Алексис Санчес и Ромелу Лукаку. В остальных футболистах Моуринью не нуждается.

МЮ занимает второе место в английской премьер-лиге с 71 очком. Команда лишилась шансов на чемпионский титул за пять туров до конца турнира, проиграв 15 апреля «Вест Бромвичу» со счетом 0:1.

В Лиге чемпионов МЮ вылетел после 1/8 финала. Манкунианцы уступили место испанской «Севилье», сыграв с командой вничью (0:0) и проиграв со счетом 1:2.

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