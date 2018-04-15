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«Манчестер Юнайтед» сделал «Манчестер Сити» чемпионом Англии

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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Бромвичу» в матче 34 тура чемпионата Англии и позволил «Манчестер Сити» досрочно стать победителем турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Манчестере и завершилась со счетом 0:1. Единственный мяч на 73-й минуте забил нападающий Джей Родригес. В активе хозяев осталось 71 очко. «Сити», который набрал 87 баллов, оказался недосягаем для команды Жозе Моуринью.

«Вест Бромвич» идет в турнирной таблице последним.

«Манчестер Сити» стал четырехкратным чемпионом Англии. В последний раз команда выигрывала первенство в 2014 году. В прошлом сезоне золотые медали завоевали футболисты «Челси».

7 апреля мюнхенская «Бавария» выиграла шестое подряд чемпионство. За пять туров до окончания турнира она оказалась недосягаемой для соперников. Всего мюнхенцы выигрывали национальный чемпионат 28 раз.

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