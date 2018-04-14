«Барселона» провела год без поражений и стала рекордсменом

«Барселона» установила рекорд чемпионата Испании по продолжительности беспроигрышной серии. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Squawka.

Каталонская команда 14 апреля обыграла «Валенсию» в матче 32-го тура национального первенства (2:1). Таким образом, «Барселона» продлила свою серию без поражений до 39 игр. В последний раз сине-гранатовые проигрывали в чемпионате 8 апреля 2017 года «Малаге» (0:2).

10 апреля «Барселона» была разгромлена итальянской «Ромой» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:0. Благодаря голу, забитому в первой встрече в Барселоне, римляне прошли в полуфинал. Они встретятся с «Ливерпулем». Вторую пару составили «Реал» и «Бавария».

«Барселона» — 24-кратный чемпион Испании и 29-кратный обладатель национального кубка. Клуб также пять раз выигрывал Лигу чемпионов.

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