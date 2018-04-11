Определились полуфиналисты Лиги чемпионов

Определились четыре команды, которые сыграют в полуфинале Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Мадридский «Реал» проиграл туринскому «Ювентусу» со счетом 1:3. В итальянской команде голами отметились нападающий Марио Манджукич (2-я, 37-я минуты) и полузащитник Блез Матюиди (60-я минута). На 95-й минуте добавленного времени в ворота «Ювентуса» был назначен спорный пенальти, который реализовал Криштиану Роналду. Форвард вывел команду в полуфинал турнира, так как первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу «Реала».

В параллельной встрече мюнхенская «Бавария» сыграла вничью с испанской «Севильей» со счетом 0:0. Первый матч между командами завершился победой немецкого клуба со счетом 2:1.

11 февраля итальянская «Рома» и английский «Ливерпуль» также стали полуфиналистами турнира. Римский клуб разгромил «Барселону» со счетом 4:1. «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» — 2:1.

Жеребьевка 1/2 финала турнира состоится в пятницу, 13 апреля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

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Финал Лиги Чемпионов пройдет на стадионе «Олимпийский» в Киеве.