Названы полуфинальные пары Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале турнира мюнхенская «Бавария» сыграет с мадридским «Реалом», английский «Ливерпуль» — с итальянской «Ромой».

Первые матчи пройдут 24 и 25 апреля, ответные — 1 и 2 мая. Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский».

В Лиге чемпионов сезона-2016/17 победу одержал «Реал». В решающем матче сливочные обыграли «Ювентус» со счетом 4:1.

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