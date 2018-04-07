«Бавария» выиграла 28-е чемпионство

Мюнхенская «Бавария» в 28 раз в своей истории стала чемпионом Германии. Клуб обеспечил титул после победы в матче 29-го тура Бундеслиги над «Аугсбургом». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 7 апреля. «Бавария» в гостях разгромила соперника со счетом 4:1. Таким образом, отрыв команды от идущего вторым «Шальке» за пять туров до окончания чемпионата составил 20 очков. Мюнхенцы оказались недосягаемыми для конкурентов.

«Бавария» выиграла турнир в шестой раз подряд. В сезоне-2011/2012 победу одержала дортмундская «Боруссия», после чего баварцы не отдавали титул никому.

За 118-летнюю историю «Бавария» также 16 раз выигрывала национальный кубок, пять раз побеждала в Лиге чемпионов. Также команда по разу выигрывала Суперкубок Европы, Кубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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