Лучший тренер Германии назвал Новый год идиотским праздником

Главный тренер немецкого «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн заявил, что Новый год — это идиотский праздник. Слова специалиста приводит Bild.

«Канун Нового время — абсолютно безумное время. Люди все время говорят об охране окружающей среды, а потом выпускают в небо тонны фейерверков. На это тратятся тысячи евро. Люди говорят, что животные должны жить лучше. Но животные тоже не любят ракеты», — заявил Нагельсманн.

В марте специалист стал лучшим тренером Германии. Он возглавил «Хоффенхайм» в феврале 2016 года в возрасте 28 лет, став самым молодым главным тренером в истории Бундеслиги. В своем первом сезоне Нагельсманн сумел спасти команду от вылета во второй по силе чемпионат страны.

В немецком чемпионате сезона-2016/2017 «Хоффенхайм» занял четвертое место. В текущем розыгрыше клуб располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. Самого Нагельсманна называли претендентом на тренерский пост в мюнхенской «Баварии».

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