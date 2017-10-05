Спорт
 

СМИ назвали имя нового тренера «Баварии»

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Юпп Хайнкес
Юпп Хайнкес

Новым главным тренером мюнхенской «Баварии» будет Юпп Хайнкес. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, 72-летний специалист будет работать с чемпионами Германии до конца текущего сезона. Руководители «Баварии» Ули Хенесс и Карл-Хайнц Румменигге предпочли Хайнкеса бывшему наставнику дортмундской «Боруссии» Томасу Тухелю и 30-летнему тренеру «Хоффенхайма» Юлиану Нагельсманну.

28 сентября «Бавария» уволила Карло Анчелотти после разгрома от ПСЖ в Лиге чемпионов (0:3). После семи туров чемпионата Германии мюнхенцы занимают второе место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. Лидирует дортмундская «Боруссия», набравшая 19 баллов.

Анчелотти возглавил «Баварию» летом 2016 года. Под руководством итальянца команда выиграла чемпионат и Суперкубок Германии.

Хайнкес возглавлял «Баварию» с 1987 по 1991, в 2009 и с 2011 по 2013 годы. Он покинул клуб после сезона-2012/13, в котором выиграл чемпионат, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

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