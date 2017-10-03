Полузащитник «Баварии» Рибери «купил» брату возможность играть в футбол

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери в 2010 году заплатил французскому любительскому клубу «Байонн» от 33 до 35 тысяч евро, чтобы его младший брат Франсуа попал в команду. Об написал футбольный агент Кристофф Атто в своей книге, сообщает ESPN.

Рибери оплатил расходы «Байонна» на получение игровой лицензии для Франсуа, когда тот остался без клуба. До этого он выступал за «Кале», который обанкротился. В результате Франсуа Рибери сумел провести лишь три матча в составе «Байонна» из-за череды травм.

Его старший брат выступает за «Баварию» с 2007 года. В составе немецкого клуба француз семь раз становился чемпионом страны, пять раз выигрывал национальный кубок, а в сезоне 2012/2013 выиграл Лигу чемпионов. За сборную Франции Рибери провел 81 матч и забил 16 мячей. В 2006 году он стал серебряным призером чемпионата мира.

У полузащитника есть еще один брат, Стивен, который выступает в составе французского «Газелек Аяччо».